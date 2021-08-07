ليلى علوي تفجر مفاجأة عن سبب اعتزال شقيقتها التمثيل

السبت، 07-08-2021
12:13 م
فجرت الفنانة ليلى علوي، مفاجأة لأول مرة عن سبب اعتزال
شقيقتها
الصغرى لمياء التمثيل
، إذ كانت شاركت في فيلم مع الممثلين المصريين نور الشريف
وهند رستم، بعده فيلم "من أجل الحياة" من بطولة الممثلين المصريين رشدي
أباظة وشويكار.
وأضافت "علوي" خلال حديثها مع الإعلامية منى الشاذلي
في برنامج "معكم"، على قناة cbc، : "لما بدأت تكبر اتعرض عليها
شغل في أعمال تانية لكنها رفضت وقررت توقف.. وقالت جملة لا يمكن أنساها خلتني مندهشة
أنا ووالدتي.. قالت لنا أنا عايزة حياتي تبقى ملكي مش ملك حد.. هي أصغر مني وبتفهم
أكتر مني، عشان كده فعلا حياتها دلوقت بقت ملكها وملك عيلتها الجميلة".