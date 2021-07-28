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نقابة الأطباء: 84 مخالفة طبية كادت تودي بحياة ياسمين عبدالعزيز

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ياسمين عبدالعزيز
Native
الأربعاء، 28-07-2021 03:17 م

طالب الدكتور أسامة عبد الحى، أمين عام نقابة الأطباء ، بإصدار قانون المسئولية الطبية فى مصر  أسوة بدول العالم الأخرى، حماية للطبيب وللمريض.
وأوضح امين عام نقابة الأطباء ، ان اللجنة الطبية هى التى تحكم إن كان ما حدث للمريض خطأ، أم مجرد مضاعفة طبية وتقريرها يرفع للمحكمة إذا تم تحويل القضية للمحكمة.
وأكد الدكتور عبد الحى، أن المضاعفة لا تعنى التقصير من الطبيب ولا يمكن توقع نجاح أى عملية جراحية بنسبة 100%.
ومن ناحية أخرى، أشار د.عبد الحي، إلى  أن الإقرار الذى تم توقيعه من أقارب المريض قبل إجراء الجراحة لا يعفى الطبيب من المسئولية حال حدوث خطأ.
و رصدت النقابة العامة للأطباء، 84 مخالفة بأزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي شارك بها 3 أطباء كبار ومشاهير في مجال الطب، وتم تقديم بهم شكوي للجنة التحقيقات بالنقابة، والتي سيتم تحويل كل من شارك بإفصاح أو تشهير بحاله المرضي.
 

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