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فنانة شهيرة: رصيدي في البنك تحول من 17 مليون دولار إلى صفر

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السبت، 22-01-2022 04:03 م

كشفت الفنانة اللبنانية الشهيرة نوال الزغبي، عن تحول رصيدها في البنك من 17 مليون دولار إلى صفر.
وقالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في مقابلة تليفزيونية مساء الجمعة، إنها "تضايقت من صعوبة الموقف".
وأضافت "مريت بظروف كثير صعبة وخسرت فلوس كتير"، لافتة إلى أنها شعرت بالزعل والضيق والقهر.
وتابعت "أنا مؤمنة بالله وأنه هو الذي يعطي وينزع، أشكره في جميع الحالات".
وواصلت قائلة "ربنا هو اللي بيقرر هيعمل فيا إيه وبعد صبري ربنا عوضني، والفلوس إحنا اللي بنعملها وأهم شيء صحتي وأولادي كويسين".
وخلال المقابلة، تحدثت النجمة اللبنانية عن رأيها في السيدات التي تفرطن في كرامتهن من أجل العيش مع رجل خوفا من الطلاق، قائلة: "اللي يفرط في كرامته ميتزعلش عليه".
وأكدت أنها لو ماتت من الجوع فكرامتها أهم شيء في الحياة ولا يمكن أن تفرط فيها.
 

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