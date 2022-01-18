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سحلوها أرضًا.. القبض على الفنانة «فرح» في أمريكا بطريقة صادمة (فيديو)

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الثلاثاء، 18-01-2022 10:30 ص

ألقت قوات الشرطة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، القبض على الممثلة فرح أبراهام، بسبب اعتدائها على حارس أمن بأحد الملاهي الليلية.
واظهر الفيديو قيام حارس الملهى بسحلها أرضا ومنعها من القيام حتى وصلت قوات الشرطة وقبضت عليها.
ووفق موقع جاست جيرد، فإن فرح لوريل أبراهام والدها هو مايكل أبراهام من أصول سورية وإيطالية والدتها ديبرا دانيلسن دنماركية وألمانية، وعرفهما الجمهور من خلال برنامج تلفزيون الواقع 16 and Pregnant وهو برنامج تم بثه فى يونيو 2009 إلى 1 يوليو 2014 على قناة MTV التليفزيونية.
وكانت فرح أبراهام ولدت في يوم 31 مايو 1991 في مدينة كونسيل بلوفس في ولاية أيوا في الولايات المتحدة، كما أنها شاركت فرح في بطولة فيلم I Got the Hook Up 2 وظهرت فى Axeman 2: Overkill بشخصيتها الحقيقية.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو:




 

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