فنانة شهيرة تفضح نفسها بنشر صورة مع كلبها ليظهر رجل عار على سريرها

الأحد، 02-01-2022
02:24 م
نشرت الممثلة الأميركية بيلا ثورن، صورة جديدة لها على
حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عبر خاصية القصص القصيرة.
وظهرت ثورن بالصورة وهي تداعب كلب
ها، وظهر على السرير
رجل
غريب عارٍ، اكتفى بوضع غطاء نوم أبيض على بطنه فقط.
كما وتداول رواد مواقع التواصل الصورة عبر صفحاتهم الخاصة
على مواقع التواصل الإجتماعي، لمعرفة هوية الرجل، خصوصا بعدما أطلقت أغنيتها الجديدة
التي أصدرتها على طريقة فيديو كليب الذي احتوى على مشاهد جنسية مع ممثلة أخرى.
يذكر ان بيلا كشفت مسبقا عن مثليتها الجنسية وشذوذها وحبها
للنساء وللشباب معاً، وذلك خلال إحدى المقابلات التلفزيونية.