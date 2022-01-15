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فنانة شهيرة تصدم الجميع بشكلها بعد سنوات من الغياب

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السبت، 15-01-2022 09:32 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديد للفنانة القديرة إجلال زكي، بعد سنوات من الغياب عن الأضواء.
وعبّر البعض عن صدمتهم من التغير الكبير الذي طرأ على شكل الفنانة الجميلة.
وبدأت إجلال زكي مشوارها في برامج الأطفال مع "ماما سميحة" ثم عملت كمذيعة في الإذاعة.
ولمع بريق الفنانة إجلال زكي خلال حقبة الثمانينات، لاسيما بعد دورها اللافت والأشهر في مسيرتها الفنية بمسرحية "سك على بناتك".
وكان مسلسل "البوسطجي" أول أعمال إجلال زكي في الدراما، كما أنها أدت دور زوجة طه حسين الفرنسية صوتيا في فيلم "قاهر الظلام".
وتزوجت إجلال زكي 3 مرات، هم على التوالي: "الممثل محمد خيري، ثم المخرج اللبناني يوسف شرف الدين، ثم الكاتب نادر أبو الفتوح".



 

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