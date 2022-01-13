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فنانة شهيرة تفجر مفاجأة: دخلت السجن لأني رفضت إقامة علاقة مع ضابط

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الخميس، 13-01-2022 10:09 ص

كشفت الفنانة السورية صباح السالم عن بعض المواقف الصعبة التي مرت بها في حياتها، حيث عانت كثيرا خلال حياتها، وقضت وراء قضبان السجن 15 سنة بعدما لفق لها أحد ضباط الشرطة تهمة الاتجار بالمخدرات وتصنيعها حين رفضها إقامة علاقة معه.
وتحدثت السالم عن الأزمة المادية التي تعاني منها بهذا العمر ومدى تعاستها بوضعها الحالي، وعن تلقيها بعض المساعدات قالت صباح: "يعني أنا بحس حالي عايشة بطريقة ما بتسعدني كتير بالعكس بتقهرني إني بستنى المساعدات ..يعني بستنى جهة تساعدني".
وأضافت صباح خلال لقائها على برنامج "يلا ترند" حول هوية الأشخاص الذين يقدمون لها المساعدات، كشفت أن الفنانة السورية أمل عرفة تقدم لها العون والمساعدة، وقالت: "على رأسهم السيدة أمل عرفة أنا بوجهلها تحية وكتير ممنونة لإلها.. بتمنى يجي يوم و اقدر ارد لها جميلها وفقت معي وقفة رجال".

 

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