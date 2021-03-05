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فنانة شهيرة تم معرفة مصيرها بعد 27 عامًا أثناء إعدام القاتل (فيديو)

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فنانة
 
الجمعة، 05-03-2021 10:54 م
الفنانة أمينة الذهني، مثلت فيلما واحدًا وكانت نهايتها صادمة، فهي كانت جارة للفنان الراحل نجيب الريحاني في باب الشعرية وكان دائم الاطمئنان عليها.
كما أنها كانت تبيع الخضار ، وحاول الريحاني مساعدتها، فتسبب في قتلها، عقب أدائها دور "ستوتة"  حماة نجيب الريحاني في " سلامة في خير".
تفاصيل مقتلها ومعرفة مصيرها بعد 27 عامًا من اختفائها، من أغرب الجرائم، حيث اعترف القاتل أثناء إعدامه في جريمة أخرى بأنه من قتلها.
وفي الفيديو الذي نشره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد تفاصيل مثيرة عن حياتها ومقتلها و"إنسانية" نجيب الريحاني، التي تسببت – دون قصد- في مقتلها.
 

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