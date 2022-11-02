تصريحات صادمة.. فنانة شهيرة تفضح تامر حسني: كنت معه قبل زواجه بيوم

الأربعاء، 02-11-2022
02:19 م
صدمت الفنانة والبلوجر المغربية جليلة، الجميع بتصريحات جريئة حول علاقتها
بالفنان تامر حسني
، والتي لاحقتها الكثير من الأنباء حول تسببها في خلافات كبيرة
بين الفنان وزوجته المغربية بسمة بوسيل
.
وقالت جليلة المغربية
، في تصريحات تلفزيونية، إنها أصرت على الرد على
الشائعات التي تلاحقها منذ زمن والتي زادت بكثرة خلال الفترة الماضية.
وأكدت بالقول : قبل زواج تامر حسني
من بسمة بوسيل
بيوم كنت معه، لا أعرف
كيف صار الموضوع، عشت معه قصة حب لمدة 11 سنة، ولا هو عيب ولا حرام، ليه عمالين
يقولولي أني خرابة بيوت، وعلاقتي بيه متقطعتش بعد زواجه، وكان لازم أرد لما اتسبيت
في شرفي والموضوع وصل لأهلي.
وفي سياق متصل، سبق ونفت جليلة المغربية
، تسببها في انفصال الفنان تامر
حسني عن زوجته بسمة بوسيل
، وقالت في استوري حسابها الشخصي بموقع انستجرام: حبايبي
ومتابعيني رجاء لا تقحمون اسمي مع أي شخص، أيا كان أنا بعيدة عن هالمواضيع فديتكم
ولا اللي خص بأحد.. ياريت تطلعوني من هالموضوع بليز.
وأضافت معلقة على الفيديوهات الخاصة بها والتي ظهرت خلالها في سعادة عارمة
في وصلة رقص على أنغام أغاني تامر حسني
، قائلة: بخصوص فيديوهات اليوم الفرحة اللي
كنت فيها.. لأني رح أكون أول وجه عربي لبراند عالمي، بإذن الله وحرفيًا كنت فرحانة
من قلبي وحبيت أسويلكم إياها مفاجأة، والله يوفقني ويوفق الجميع، يا رب.