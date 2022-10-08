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بعد خلعها الحجاب.. شاهيناز تصدم الجميع وتظهر شبه عارية: لازم أكون على الموضة

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شاهيناز
Native
Teads
السبت، 08-10-2022 10:37 ص

قبل فترة خلعت الفنانة شاهيناز الحجاب وعادت إلى ارتداء الملابس العادية، إلا أنه صدمت الجمهور بملابس شبه عارية تتنافى تمامًا مع ما كانت عليه.
ورأى الجمهور أنها أصبحت ترتدي ملابس جريئة جدًا باختياراتها لإطلالاتها، فبعد أن كانت محتشمة أصبحت تختار الفساتين القصيرة وترتدي البنطلون الممزق والكروب توب المكشوف على البطن والمفتوح على الصدر مما عرضها للانتقادات.
ودافعت الفنانة شاهيناز عن نفسها مشيرة أنه يجب أن ترتدي على الموضة.
وفيما يلي نعرض لكم أبرز إطلالات شاهيناز بعد خلعها الحجاب وذلك من عدة مناسبات حضرتها أو من قضائها الوقت مع عائلتها أو من إحيائها الحفلات.
 وكانت قد صرحت شاهيناز سابقاً انها واجهت الكثير من التحديات بعد خلعها الحجاب اذ دعى كثر عليها بصحتها وشغلها بسبب هذا القرار.







 

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