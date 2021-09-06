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ضجة في الكويت.. فاشينيستا شهيرة في أحضان شاب ويوجه رسالة لزوجها: يا بختك

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الإثنين، 06-09-2021 04:00 م

في واقعة أثارت الرأي العام الكويتي، انتشر فيديو مخل للآداب لـ"فاشينيستا" شهيرة خلال الفترة الماضية، أحدث موجة غضب عارمة.
وظهرت الفاشينيستا الكويتية في الفيديو المتداول مع شخص آخر غير زوجها خارج الكويت "جنس ثالث" وهو يقوم باحتضانها ويقول لزوجها "أنت محظوظ لأن هذي زوجتك".
وأفادت صحيفة " الراي" الكويتية بأن الفاشينيستا الشهيرة تعمدت تصوير مقطع الفيديو لإثارة الرأي العام والتكسب المادي من قضايا السب على المتابعين وقامت بتقديم العديد من الشكاوى إلا أنها انقلبت ضدها.
وأضافت الصحيفة الكويتية أن النيابة العامة أحالتها من شاكية الى متهمة وأصدرت أمرا بضبطها بعد افتضاح خطتها.
وأشارت الصحيفة أن النيابة بدأت بمواجهة كل من يحاول نشر فيديوهات من شأنها "إثارة الرأي العام حتى لا يتم التكسب المادي بسبب قضايا السب وادخال كل من يشارك في هذه الفيديوهات كمتهمين".
وشنت الأجهزة الأمنية الكويتية خلال الفترة الماضية حملة ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهم مقاطع مخالفة للدين والآداب العامة وأحالت بعضهم إلى المحاكمة وأخرين قررت إبعادهم.
وكانت السلطات الكويتية، أبعدت العام الماضي المذيعة اللبنانية سازديل، بعدما نشرت صوراً لها بطريقة "مبتذلة ومسيئة للآداب العامة"، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

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