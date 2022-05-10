فنانة شهيرة تبدي شماتتها في طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

الثلاثاء، 10-05-2022
10:06 ص
تحدثت الممثلة المغربية جليلة عن ما تردد حول طلاق
الفنان
تامر حسني
، بعدما انتشرت أخبار منسوبة لها عن مباركتها لهما بالطلاق
.
وقالت جليلة:" احتفلت .. !!اصلاً هدول الكابلز بشكل عام .. عليهم مليون
علامة استفهام ولا معروفين .. هم متطلقين و لا متزوجين و لا منفصلين ..و لا أخوة
بالرضاعة بس فقط صورة قدام الناس مع بعض ..و ينتظرون مني اي شي حتى يطلعون ترند
على أسمي عشان يطلعوا هم المساكين و انا خرابت البيوت".
وكانت مواقع إخبارية نشرت أخبارًا تفيد باحتفال الفنانة
المغربية جليلة، بطلاق تامر حسني
من زوجته المغربية بسمة بوسيل
، حيث تثير
"جليلة" من وقت لآخر الجدل عن علاقة الثنائي والتي أكدت فيما قبل أنهما
انفصلا وواتفقا على الظهور سويا أمام الناس من اجل مصلحة أبنائهما.
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