جواهر الكويتية تنشر أول صورة لها بعد إصابتها بالسرطان

الخميس، 20-05-2021
10:15 ص
نشرت الفنانة جواهر الكويتية
، عبر صفحتها الشخصية على
موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أول صورة لها بعد فترة غياب طويلة بسبب
خضوعها للعلاج من مرض السرطان
.
وفاجأت جواهر متابعيها بالصورة وعلقت عليها قائلة :“أول
صوره بعد غياب كنت مترددة بس بناتي أقنعنني”.
وأعادت نشر الصورة بصفحتها الرسمية بموقع إنستغرام، وعلقت
قائلة: ”إذا سمحت للآخرين أن يغضبوك فقد سمحت لهم أن يهزموك لأن الغضب يعالج كل شيء
بطريقة رديئة عندما تكون في مشكلة لن يفهمك إلا اثنين أحدهم مر بحالتك والآخر يحبك
جدا“.
وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، متسائلين عن آخر تطورات حالتها
الصحية، لترد قائلة :“الحمد لله أبدأ الحين مرحلة العلاج دعواتكم لي، وثقتي بربي كبيرة
اللهم لك الحمد“.