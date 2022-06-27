فريدة سيف النصر: بيذلوني بمشاهد مع عادل إمام

الإثنين، 27-06-2022
09:00 ص
أكدت
الفنانة فريدة سيف النصر
، رفضها للاستخدامات الخاطئة لوسائل التواصل من قبل البعض،
قائلةً “أنا مش حابة السوشيال ميديا عشان جننت الناس، وأنا تقدمت بالعمر ولازم كل
خطوة أحسبها بالعقل عشان أبقى قدوة للجيل الجديد".
وأضافت
خلال حلولها ضيفة في برنامج "كلام الناس" عبر فضائية "إم بي سي
مصر" مساء أمس، “الشغل الشاغل للبعض هو تقديم الأشياء الغريبة سواء في
الملابس أو الأسلوب الخاطئ”، مشيرة إلى أن هناك فنانات يقمن بمشاهد
كأنهن في عرض
أزياء، وارتداء ملابس بعيدة عن قيم مجتمعنا".
وتابعت
الفنانة فريدة سيف النصر
، “كل ما بنخش على جيل بيبقى أسوأ من اللى قبليه عشان
فاقدين القدوة، وألمحت إلى أن فنانات الجيل الماضي كن يقدمن أدوارهن ببراعة، وكان
لهن حياة شخصية.
بينما
قالت الفنانة فريدة سيف النصر
، إنها قبل أن تنام لو مضايقة من حد لازم تكلمه عشان
ماتضمنش حياتها، مؤكدة أنه حتى لو أن هناك خلاف مع أحد الأصدقاء تتحدث معهم.
وأضافت
انه خلال “ فرح ابنها كل الفنانات حضروا، وحضر الفنان الراحل محمود عبد العزيز
وإلهام شاهين ونجلاء فتحي”.
وتابعت
فريدة سيف النصر
:عمرى ما كنت منافس لحد، وماليش في الغيرة بينى وبين أى حد، لأنها
يجب أن تقوم بالعمل وتجتهد فيه”.
بينما
أشارت إلى أن فيلم "الشقة من حق الزوجة"
و"البيه البواب" الناس بتفتكره لحد دلوقتي رغم قلة مشاهد
ها به".
كما
قالت الفنانة فريدة سيف النصر
، “أنا عندي دكاترة تجميل أصدقائي عرضوا عليا عمليات
التجميل ورفضت، لأن خلق الله أجمل من أي خلق”، "لأي فنانة “بتلعبي في وشك
ليه، وهل حضرتك هتعمل حاجة أجمل من خلق الله”.
واشارت
فريدة سيف النصر
إلى أن سمير غانم ودلال عبد العزيز كانوا حيوية وحياه، وكانوا لا
يصطنعون أو يقوموا بأي عمليات تجميل، مؤكدة أن التجميل اخترعوه برة واحنا اللي
استخدمناه بكثرة، "أتعرض لانتقادات منذ عرض فيلم “مين فينا الحرامي” الذي
شاركت في بطولته مع الفنان عادل
إمام.
وأضافت
فريدة سيف النصر
: "بيعايروني بيه لحد دلوقتي، بسبب مشهد مع الفنان عادل
إمام،
وجملة بنقفش في الفراخ”.
وأردفت
أن الجيل الحالي، لا يعلم أي شئ، ويتعاملون مع هذا الفيلم كأنهم ماسكين ذلة عليا”.
وأشارت
فريدة سيف النصر
إلى أنه لظروف زواجها كانت ترفض تقديم مشاهد
قبلات، مؤكدة أن
القبلات يمكن تقديها في إطار السياق الدرامي.
وقالت
الفنانة فريدة سيف النصر
، "إنها قدمت مشهدا كان سببا في زواجها، وذلك خلال
فيلم "4-2-4"، وكان المشهد “في فرقة عوالم وكنت هلبس بدلة رقص وانا مكانش
عندي وجابولي بدلة كأنها مايوه واتعرض الفيلم”.
وأضافت
أن والدتها كانت شديدة معايا ووالدي قالي “عايزة تكملي لازم تكوني في حماية راجل،
عشان أنا هموت في اى وقت”.
وتابعت
فريدة سيف النصر
: "بعدها تزوجت وقدمت "صراع الأحفاد" مع الفنان نور
الشريف، وحصلت على لقب ملكة جمال الاسكندرية من إحدى المجلات في ذلك الوقت".
أكدت
أنها متمسكة بالدفاع عن الحيوانات ونشرت بوست على السوشيال ميديا بان أحد أشخاص
يريد قتل الكلاب، مضيفة: "هعمل مشكلة لو حصل كده عشان دي روح ربنا خالقها”.