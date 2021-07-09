الثلاثاء 13 يوليه 2021
توقيت مصر 12:30 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كورونا.. الصحة العالمية تحذر من عواقب وخيمة

ADS
 

فجر السعيد تنقلب على محمد رمضان: إن لم تعتذر للكويت فسيكون هذا عقابك(فيديو)

90779648-dfaf-4cd7-baab-512cf8bb8037
.
Native
الجمعة، 09-07-2021 01:52 م


انقلبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على الفنان محمد رمضان، بعد أن كانت دائمة الدفاع عنه بشكل قوي، وذلك بعد أن نشر صورة له مع حرير حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بسبب الخلاف السياسي الذي كان بين صدام حسين ودولة الكويت.
وقالت فجر السعيد عبر صفحتها الخاصة : "المثير للجدل محمد رمضان ينشر على حسابه الشخصي صورته مع حفيدة صدام حسين، يا محمد من تفتخر بنشر صورتك مع حفيدته قاتل شعبه وغازي جاره وحارق نفطه وسبب كل الكوارث اللي مرت على العرب من يوم غزا الكويت إلى الآن، من حقك تصور مع جمهورك أيا كان ولكن أن تنشر صورة حفيدة غازي الكويت فهذا تحدي لمشاعر جمهور كان يحبك".
وأضافت: "طبيعي كل مشهور يقوم بالتصوير مع أشخاص من مختلف النوعيات نصابين ورجال عصابات وغيرهم، لكن تضعها على حسابك، هذه جدها قاتل دمر الكويت والعراق، بصورتك هذه أنت لم تخسر فقط الكويتيين، لكن خسرت العراقيين اللي ذاقوا من جرائم هذا الديكتاتور، المشكلة أنك وضعت الصورة في حسابك، إن لم تعتذر للكويتيين اللي جرحت مشاعرهم بهذه الصورة ، لا أظن أن فيه كويتي يتشرف بمتابعتك".
وكان "رمضان" قد حذف صورته مع حفيدة صدام بعد ساعات من نشرها، عقب تلقيه هجومًا كبيرًا من الكويتيين، لكنه لم يعتذر أو يعلق على سبب حذف الصورة.
 

إقرأ ايضا

Screenshot_5-674x675-1

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

202011300226262626

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

download

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

أخبار متعلقة

991917

حبس جمال الساير بعد إهانة الذات الأميرية في الكويت

3435-37

حفيدية صدام حسين تظهر مع محمد رمضان. وتعلق: الرقم1

5

بالصور.. حقيقة ذوبان السيارات في السعودية والكويت من شدة الحرارة

7449562779005137_n(1)

القبض علي مصري في الكويت بعد سخريته من عاصفة ترابية "فيديو"

770830_0

بيان كويتي بشأن القبض على وافد مصري «بذيء»

11374292431624796413

فنان شهير:«أقسم بالله ماطلع من بيتي لو شلحت زي محمد رمضان»