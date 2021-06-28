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فنان شهير:«أقسم بالله ماطلع من بيتي لو شلحت زي محمد رمضان»

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رمضان
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الإثنين، 28-06-2021 10:38 ص

وصف الفنان السوري الشهير، فراس إبراهيم، نظيره المصري محمد رمضان، بـ”المستفز”.
وقال فراس، خلال لقاء إذاعي، إن “محمد رمضان موهوب جدا، ويحب تحدي كل ما هو عكس الاتجاه، وفي سوريا العقلية مختلفة ولا يجرؤ أحد على أن يفعل مثله حتى الصور التي ينشرها ويظهر فيها عاري الصدر”، مشددا على أنه لا يمكنه القيام بذلك، قائلا: “أنا ما فيني أشلح وأظهر هيك، أقسم بالله ما بطلع من بيتي لمدة شهر”.
وأضاف أن “محمد رمضان يعرف أنه يستفز الناس، لكن هذا الاستفزاز يجلب له الإعجاب والأموال، مثلا عندما يقدم أغنية تحقق ملايين المشاهدات”، متابعا “أوقفوه وشتموه، ولكنه لم يهتم بل ونشر صورته وهو يسافر إلى دبي ويجلس في طائرة خاصة”
واختتم كلامه عنه قائلا، “هو حالة خاصة لا يستطيع أحد تقليده لن تجد أحمد السقا أو أحمد عز يقوما بنفس تصرفاته. مستفز لدرجة أن تقوم تعمل لايك لصوره”.
من جانبه، قام محمد رمضان بنشر مقطع فيديو لحديث فراس إبراهيم عنه وعلق عليه ضاحكا.
 

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