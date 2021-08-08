فجر السعيد تعتذر عن الظهور الإعلامي وتعلن إصابتها باكتئاب

الأحد، 08-08-2021
12:11 م
قدّمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد
اعتذارها للجمهور الذي ينتظر عودتها
للشاشة اليوم أو في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنها ستلتقي بهم في الأسبوع الأول
من الشهر القادم.
وكتبت فجر السعيد
على صفحتها الخاصة: "أعتذر وبشده لكل من ينتظر عودتي
للشاشه غداً او الأيام القادمه … دعوني في أحزاني الى أن أتجاوز ما أشعر به وأخرج
من حالة الإكتئاب التي سيطرت علي واغلق الجروح التي حطمت مشاعري … والتقي معكم
بإذن الله من الكويت الحبيبه في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر وبإذن الله عوده بلا
توقف".
وقالت ناعية الفنانة دلال عبدالعزيز:"شخصيتي لاتقبل التناقض لايمكن
أطلع أتناقش بمواضيع وقلبي حزين.. أعلم أن المهنيه تلتزم أن نتجاوز أحزانا ونقدم
عملنا.. أنا للأسف لست مهنيه.. أنا ما أقدم إعلام بمفهوم الإعلام العادي …آنا أقدم
أحساسي ومشاعري بشكل إعلامي يصل لكم بقوه لإنه حقيقي".
واختتمت "فجر"، :"عندما مرض الشيخ صباح مرضه الأخير حاولت
الظهور يومين ثم توقفت عن التلفزيون ورفضت الظهور طوال مرضه ولم اعد الا بعد وفاته
لانعيه … أنا للاسف وجه واحد وليس وجهين لذلك أعتذر عن الظهور على التلفزيون
هالأسبوع 💔 غياب دلال هيض علي كل المواجع لاحول
ولاقوة الا بالله ".