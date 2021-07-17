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بسبب صورة طليقها.. هيا الشعيبي تهدد بفضح إلهام الفضالة

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هيا الشعيبي
Native
السبت، 17-07-2021 11:03 ص

ما زالت تبعات زواج الفنانة الكويتية إلهام الفضالة من الفنان شريف جوهر، محل جدل ظهرت فيه خلافات واتهامات وهجوم بين "الفضالة" والبعض الآخر.
ونشرت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي فيديو في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، توجهت فيه للممثلة الكويتية إلهام الفضالة، وقالت لها بألا تذكرها بالسوء، وهددتها بفضحها، وذلك بعد حديث إلهام الفضالة عنها بسبب تعليقها على صورة لطليقها.
وتحدثت هيا قائلة :"وخري عني اسمي في الكومنتات لا تحطينه".
وعن زواج إلهام من الممثل الكويتي شهاب جوهر قالت: "أنا مالي شغل تتزوجون تطلقون أنا شكو ليش دش بيتي شي أنا مالي شغل".
وختمت حديثها: "أنا المنافقة!، ليش أنا مالي شغل فيكي يا بنت الحلال عالجي نفسيتك قبل لا تعالجين الناس".
وكانت علقت الشعيبي على منشور للصحفي الكويتي خليل التميمي طليق إلهام يظهر فيه إلى جانب عدد من أصدقائه معلقًا: مع الصحبة الطيبة الله يحفظهم، لترد الفنانة هيا الشعيبي: "العافية أخوي وصديقنا الغالي.. إلى الأمام ولا تنظر خلفك".
 

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