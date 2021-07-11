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حليمة بولند تظهر بالحجاب بشكل صادم (فيديو)

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حليمة بولند
Native
الأحد، 11-07-2021 11:55 م

ظهرت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي الحجاب وظهرت بملامح مختلفة تماماً بالنسبة للجمهور الذي اعتبر ان شكلها تغيّر كثيرا بعد هذا التعديل، واصبح شكلها صادمًا للجميع.
ولم يكن الغريب ارتداء حليمة بولند- دائمة إثارة الجدل- ارتدائها الحجاب فقط بل خضوعها المستمر لعمليات التجميل والحقن والفيلر فأشار متابعيها ان الموضوع أصبح مبالغ به خصوصاً بعد ان قامت بتحديد وجهها بشكل مبالغ فيه ونفخ شفتيها مع الاشارة انها جميلة في الاصل وليست بحاجة الى كل هذه التعديلات التي تقوم بها.
 

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