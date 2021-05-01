السبت 01 مايو 2021
توقيت مصر 13:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لإنقاذ النادي من الانهيار .. ليفربول يقرر بيع محمد صلاح

شاهد.. انقسامات عنيفة بسبب تصريحات ولي العهد السعودي

بعد الصدام.. موسيماني يستفز جماهير «صن داونز» بسب الأهلي

خروج قطار المنصورة عن القضبان والكشف عن الخسائر

صدمة.. فنانة تكشف فضيحة أخلاقية مارسها زميلها الفنان معها في رمضان

فنانة شهيرة تطلب السماح من السعوديين.. ماذا قالت عن ولي العهد؟

صور.. وفاة ضابط بقسم كرداسة بأزمة قلبية مفاجئة داخل مكتبه

محافظ القاهرة يوجه رسالة عاجلة لسكان العاصمة ويُحذر

نقل سمير غانم إلى العناية المركزة مع زوجته بسبب كورونا

في مزاد علني.. قطعة قماش وجورب ملطخة بدم نابليون بونابرت

ADS
 

قرارات عاجلة من " السديس " بخصوص كبار السن في المسجد الحرام

السديس
السديس
 
السبت، 01-05-2021 10:32 ص متابعات- أمينة عبد العال
أصدر الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن السديس قرار بزيادة عربات الجولف المخصصة لنقل كبار السن والمحتاجين إلي هذه الخدمة .
و قال في تصريحاته أن هذه الخدمة تسهل علي كبار السن و ذوي الإعاقة من تنقلهم في ساحات المسجد الحرام وتسهل عليهم مع الأخذ بالاعتبار التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لسلامة زوار المسجد الحرام .
جدير بالذكر أن خدمة عربات الجوف خاصة بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة داخل ساحات المسجد الحرام لنقلهم إلي أبواب المخصصة للصلاة والعمرة .
 

إقرأ ايضا

183678

شاهد.. انقسامات عنيفة بسبب تصريحات ولي العهد السعودي

20210418040611611

خروج قطار المنصورة عن القضبان والكشف عن الخسائر

Capture

صدمة.. فنانة تكشف فضيحة أخلاقية مارسها زميلها الفنان معها في رمضان

أخبار متعلقة

2020_4_18_1_56_35_761

مستشار الرئيس: قد نضطر إلى فرض حظر التجوال والإغلاق الكامل

كورونا الهند

كورونا يتوحش في هذه الدولة ويُصيب 360 ألف في 24 ساعة

ارشيفية

إغلاق 12 مسجد في 6 مناطق بالسعودية لهذه الأسباب

download

كورونا يتمكن من «القرضاوي» وتدهور حالته الصحية بشدة

Capture

السيسي يتلقى لقاح كورونا

الطائرة

طائرة سودانية تقلع براكبة واحدة من مطار القاهرة وتلغي سفر الجميع والسبب!