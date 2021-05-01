الصحة تعلن عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

السبت، 01-05-2021
08:47 م
أعلنت وزارة الصحة
والسكان، عن المشروبات
التي تساهم في الوقاية من فيروس كورونا
المستجد.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المشروبات
كالتالي:
- كوب من عصير البرتقال الطبيعي؛ يغنيك عن كبسولة فيتامين (ج).
- الجفاف يؤثر على الصحة
وأداء أجهزة الجسم بشكل عام؛ لذلك احرص على شرب 8 أكواب من المياه يوميا.
- اللبن مصدر للبروتين، وأيضا الزنك، تناول كوبا في الصباح، وآخر في المساء؛ يعزز مناعتك.
وتواصل وزارة الصحة
والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا
المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.