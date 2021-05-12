الأربعاء 12 مايو 2021
توقيت مصر 15:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سمير غانم: خايف من الموت.. خاصة السنة دي (فيديو)

وسيم يوسف ينشر فيديو لغارة إسرائيلية على غزة: سحائب اللعنة على حماس

عمرو العزبي يحصل على الإقامة الذهبية الإماراتية

رسالة مُهينة من صن داونز لـ الأهلي: تلومون أنفسكم في النهاية

ماذا حدث؟!.. أجرت عملية لإزالة اللوزتين فتحدثت لغة أجنبية بطلاقة

الأرصاد تعلن طقس أيام عيد الفطر المبارك

ارتفاع عدد الشهداء لـ43 ومئات المصابين في الغارات الإسرائيلية

وفاة طفل بصاعقة رعدية البرق أثناء لعب الكرة

القنصل البريطاني في جدة يعلن اعتناق الإسلام ويفجر مفاجأة

الاحتلال يعلن استهداف قياديين من حماس في غارة جوية بغزة

ADS
 

عمرو العزبي يحصل على الإقامة الذهبية الإماراتية

184616582_2961751224055930_6197704527329553414_n
عمرو العزبى
Native
الأربعاء، 12-05-2021 12:41 م

حصل الملحن والموزع الموسيقي المصري، عمرو العزبي، على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المُتحدة، وذلك لاعتماده من فئة المبدعين من أهل الثقافة والفن، من جانب وزارة الثقافة الإماراتية.
وعبَّر العزبي، عن سعادته البالغة بتسلمه الإقامة الذهبية، في الوقت الذي وجه فيه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، لاعتماده من فئة المبدعين من أهل الثقافة والفن.
جديرٌ بالذكر، أن الملحن المصري عمرو العزبي، قام بالعديد من الأعمال، إذ حصل في بداياته على المركز الأول على مستوى جمهورية مصر في موسيقى المسرح عن تأليفه للعمل الغنائي المسرحي «إيفيتا» المعالج بالنص العربي، الذي تمَّ عرضه على مسارح دار الأوبرا المصرية, كما شارك نجوم الفن والغناء في الوطن العربي في الأعمال الغنائية المصرية والخليجية، كما قام بإنتاج عمل فني أوبريت «قلب واحد» شارك فيه بالغناء حوالي 20 مطربًا، إذ يُعد هذا الأوبريت الاختيار الأول لوسائل الإعلام عند حدوث أي فعاليات تجمع البلدين مصر والإمارات، بالإضافة إلى تأليف أوبريت افتتاح بطولة العالم للهوكي في أبوظبي، وغيرها الكثير من الأعمال الفنية والثقافية.
وتُمنح التأشيرة الذهبية للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بِهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.
 

إقرأ ايضا

سمير غانم 123

سمير غانم: خايف من الموت.. خاصة السنة دي (فيديو)

20200225_1582656729-796

وسيم يوسف ينشر فيديو لغارة إسرائيلية على غزة: سحائب اللعنة على حماس

Capture

ماذا حدث؟!.. أجرت عملية لإزالة اللوزتين فتحدثت لغة أجنبية بطلاقة

أخبار متعلقة

l7VT2

الإمارات.. يُعذب زوجته ويحلق شعرها ويجبرها على شرب البول

05-11-19-933056352

دولة خليجية تلغي عقوبة الحمل غير الشرعي

أرشيفية

اعتداء وضرب وخدش حياء بحق شرطيتين في دولة خليجية

thumb

استهداف سفينة إسرائيلية قُبالة سواحل الإمارات