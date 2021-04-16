الجمعة 16 أبريل 2021
توقيت مصر 21:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشرة.. شاهد نهائي دوري اليد بين الأهلي والزمالك

السعودية تقدم مبلغًا ضخمًا لمواجهة كورونا

بالفيديو.. ويزو تنهال بالضرب على رامز جلال بشكل عنيف

فنانة شهيرة تفتح النار على رامز جلال

بالصور.. عرض حذاء مغني شهير للبيع بمليون دولار

حسام البدري: أنا أهلاوي.. ونادم على تجربة بيراميدز

هالة صدقي: زوج هذه الفنانة صنع مشكلة كبرى بيني وبينها .. وعادل إمام لم يتدخل

أغرب قوانين القيادة في العالم: من منع استخدام الملابس لحظر شرب الماء

رئيس شركة "فايزر" يفجر مفاجاة حول جرعات لقاح كورونا

أسد يفترس صاحبه شرق العاصمة السعودية الرياض

ADS
 

اعتداء وضرب وخدش حياء بحق شرطيتين في دولة خليجية

أرشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 16-04-2021 09:15 م الطيب حسين
شهدت الإمارات واقعة مؤسفة، إثر اعتداء سيدة على شرطيتين بالسباب والضرب.

وتقدمت الشرطيتان اللتان تعملان بإمارة الفجيرة في دولة الإمارات ببلاغ ضد السيدة ذات الجنسية الخليجية.

وتعدت السيدة عليهما بالضرب والسباب بألفاظ تخدش شرفهما، أثناء تأدية وظيفتهما.

وأنكرت المتهمة أمام محكمة الفجيرة التهم المنسوبة إليها، فقررت المحكمة تأجيل الحكم في القضية.
 

إقرأ ايضا

كورونا السعودية

السعودية تقدم مبلغًا ضخمًا لمواجهة كورونا

الحذاء

بالصور.. عرض حذاء مغني شهير للبيع بمليون دولار

القيادة في العالم

أغرب قوانين القيادة في العالم: من منع استخدام الملابس لحظر شرب الماء

أخبار متعلقة

thumb

استهداف سفينة إسرائيلية قُبالة سواحل الإمارات

1220202153757707168971

شاهد.. فنانة شهيرة تعلن منعها من دخول الإمارات وتكشف السبب

مريم-حسين-2

التحقيق مع مريم حسين في الإمارات بسبب والدة حلا الترك