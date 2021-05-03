الإمارات.. يُعذب زوجته ويحلق شعرها ويجبرها على شرب البول

الإثنين، 03-05-2021
02:10 م
المصريون
اعتدى زوج من جنسية عربية على زوجة
ه في الإمارات بالضرب والتعذيب
باستخدام سلك كهربائي وحرقها بأدوات حادة، وإجبارها على شرب البول، ما تسبب لها بعاهة
مستديمة وتشوهات خلقية.
وكانت الزوجة
لجأت للشرطة وقالت إن الزوج سبها وعذّبها وحبسها،
بيده وسلكا كهربائيا، وسخّن شوكة طعام وحرقها بها وكان يكرر ذلك لمرات وفي أوقات مختلفة.
وأوضحت أنه قام بحلق شعر رأسها وحواجبها، وسبها بعبارات مسيئة
وخادشة للحياء، وخنقها وربط يديها ورجليها وضربها وعذبها بسلك شاحن بقوة على أنحاء
عديدة من جسدها واقتلع أسنانها، لافتة إلى أنه حبس حريتها عبر إغلاق الباب عليها لمدة
شهر وأخذ منها هاتفها، ما جعلها غير قادرة على الاستنجاد بأحد، إذ لم تكن تستطع الخروج
من الغرفة إلا بوجوده ومعرفته.
ووفقا لـ“الإمارات اليوم“ قضت محكمة الجنايات في عجمان بحبس
الزوج مدة سنة وثلاثة أشهر وإلزامه بدفع 179 ألف درهم دية (48.7 ألف دولار) وإبعاده
عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وتم ضبطه والتحقيق معه وقال المتهم في التحقيقات إن زوجة
ه
تخونه، وعندما أخبرها أنه سيطلقها قامت بإيذاء نفسها. لكن التقارير الطبية أكدت أن
الاتهام المسند إلى المتهم ثابت في حقه، وعليه حكمت المحكمة بإدانته ومعاقبته.