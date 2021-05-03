الإثنين 03 مايو 2021
توقيت مصر 15:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الإمارات.. يُعذب زوجته ويحلق شعرها ويجبرها على شرب البول

وكيل الأزهر السابق: "الطيب" سيفضح اتهامات الجهلاء

أسعار الذهب تتراجع بشكل غير مسبوق وتسجل هذا الرقم

اتحاد الكرة يصدم جهاد جريشة بعد أدائه في مباراة الزمالك وبيراميدز

بعد التعادل مع بيراميدز.. عبدالله جمعة يفجر غضب جماهير الزمالك بصورة

20 مليون مصاب و220 ألف وفاة.. كورونا يحرق الهند

تفاصيل الأوامر الملكية المفاجئة بإعفاء وتعيين وزراء ومسؤولين

الأرصاد تحذر سكان المدينة المنورة من هذا الأمر

أمر ملكي من خادم الحرمين بتعيين «بن سلمان» مستشارًا خاصًا

الدفاع السعودي يعترض صاروخ باليستي تجاه نجران

ADS
 

الإمارات.. يُعذب زوجته ويحلق شعرها ويجبرها على شرب البول

l7VT2
ا
 
الإثنين، 03-05-2021 02:10 م المصريون
اعتدى زوج من جنسية عربية على زوجةه في الإمارات بالضرب والتعذيب باستخدام سلك كهربائي وحرقها بأدوات حادة، وإجبارها على شرب البول، ما تسبب لها بعاهة مستديمة وتشوهات خلقية.
وكانت الزوجة لجأت للشرطة وقالت إن الزوج سبها وعذّبها وحبسها، بيده وسلكا كهربائيا، وسخّن شوكة طعام وحرقها بها وكان يكرر ذلك لمرات وفي أوقات مختلفة.
وأوضحت أنه قام بحلق شعر رأسها وحواجبها، وسبها بعبارات مسيئة وخادشة للحياء، وخنقها وربط يديها ورجليها وضربها وعذبها بسلك شاحن بقوة على أنحاء عديدة من جسدها واقتلع أسنانها، لافتة إلى أنه حبس حريتها عبر إغلاق الباب عليها لمدة شهر وأخذ منها هاتفها، ما جعلها غير قادرة على الاستنجاد بأحد، إذ لم تكن تستطع الخروج من الغرفة إلا بوجوده ومعرفته.
ووفقا لـ“الإمارات اليوم“ قضت محكمة الجنايات في عجمان بحبس الزوج مدة سنة وثلاثة أشهر وإلزامه بدفع 179 ألف درهم دية (48.7 ألف دولار) وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
وتم ضبطه والتحقيق معه وقال المتهم في التحقيقات إن زوجةه تخونه، وعندما أخبرها أنه سيطلقها قامت بإيذاء نفسها. لكن التقارير الطبية أكدت أن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت في حقه، وعليه حكمت المحكمة بإدانته ومعاقبته.
 

إقرأ ايضا

أحمد الطيب

وكيل الأزهر السابق: "الطيب" سيفضح اتهامات الجهلاء

640

تفاصيل الأوامر الملكية المفاجئة بإعفاء وتعيين وزراء ومسؤولين

شوبير

شوبير يفاجيء جماهير الأهلي بخبر صادم: استبعاد اللاعب الذي ينتظره الجمهور من مباراة المحلة

أخبار متعلقة

05-11-19-933056352

دولة خليجية تلغي عقوبة الحمل غير الشرعي

330954_0

إلهام شاهين تفاجئ إيناس الدغيدي:«جوزي خانني وأنا كمان أخطأت»

9128829071607176425

يقتل زوجته ويعلق جثتها أمام طفلتيها والسبب صادم

OPRwo3yZ

داعية سعودي يثير الجدل بتغريدة مفاجئة عن زوجته

محمد رشاد ومي حلمي

تعليق مفاجئ من محمد رشاد على خيانته لطليقته مي حلمي

أرشيفية

اعتداء وضرب وخدش حياء بحق شرطيتين في دولة خليجية