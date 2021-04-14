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استهداف سفينة إسرائيلية قُبالة سواحل الإمارات

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الأربعاء، 14-04-2021 10:26 ص المصريون
صرح مسؤول أمني إسرائيلي، لصحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية، أن إسرائيل معنية بتخفيف التوتر في الخليج، ولا نية لها لمهاجمة سفن إيرانية.
ونقلت الصحيفة الأمريكية، اليوم الأربعاء عن المسؤول الإسرائيلي قوله: "لن نرد على استهداف السفينة التجارية قبالة سواحل الامارات بالأمس".
وفي السياق، قالت الصحيفة، إن "مسؤول أمني أمريكي أكد للصحيفة أن إسرائيل طلبت مؤخرا من أمريكا حماية سفنها بالشرق الأوسط.
وأشارت الى أن الهجوم على السفينة التجارية  الإسرائيلية قبالة سواحل الامارات بالأمس، جاء ردا على استهداف مفاعل نطنز النووي الإيراني، الذي وقع أول أمس.
 

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