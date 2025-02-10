عمرو أديب: هل نحن على شفا حدوث حرب مع إسرائيل؟.. عمرو موسى يرد (فيديو)

كشف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية " عمرو موسى" ،
خلال لقاء مع برنامج " الحكاية" ، عن حقيقة وقوع صدام ومواجهة عسكرية
لمصر مع إسرائيل بعد الأحداث الأخيرة .
ووجه مقدم البرنامج الإعلامي عمرو أديب سؤالا لعمرو موسى :" هل مصر
ممكن تكون على شفا حدوث صدام مع إسرائيل وحدوث مواجهة عسكرية ؟ " ، وأجابه موسى : لا اعتقد ذلك
".
وقال : لا
اعتقد أننا نتجه نحو حرب ، ولا اعتقد أن إسرائيل ستخوض بسهولة صدام مع مصر ، فنحن دولة مسؤلة وتخلصنا من الوضع الذي كان
موجود ومستعدين نمشي في السياسة إلى مداها ومواقفنا واضحة .
وأضاف : أنا بشرح إنك ياإسرائيل تتهمي اتهامات خاطئة وتكذبين وتحملي الأمور
أكثر مما تحتمل .
وأردف موسى : أنهم يعلمون أن الجيش المصري ليس الذي تغنوا بضعفه في 67 ،
إنما شافوه وأسر منهم مئات في 6 أكتوبر.
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