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علاء مبارك يُعلق على فوز الأهلي بخماسية على الزمالك

Alaa_Mubarak
علاء مبارك
Native
السبت، 06-11-2021 11:39 ص

علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على الفوز الكبير الذي حققه النادي الأهلي مساء أمس الجمعة، على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 5-3 في الدوري المصري.
وكتب علاء مبارك، تعليقًا على صفحة الأهلي عبر تويتر :"صباح الفل الف مبروك للنادى الأهلي فوز كبير و مستحق".
وجاء ذلك عقب فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة ٥-٣، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.
وتسيد الأهلي المباراة بأمواج هجومية متتالية وقدم أداءً رائعًا، أثمر عن تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول بتوقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وعلي معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، في حين سجل ثلاثية الزمالك مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثالث.
ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز للنقطة 9 من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.
 

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