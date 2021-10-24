القضاء يُعيد مرتضى منصور لنادي الزمالك.. ونجله يعلق

الأحد، 24-10-2021
12:02 م
علق أحمد مرتضي منصور، علي قبول طعن والده مرتضى منصور
علي حل مجلس الزمالك
ورجوعه للنادي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وكتب أحمد مرتضي منصور تويتة، قائلا: “مبروك نادي #الزمالك
مبروك #مرتضى_منصور شكراً لقضاء مصر العادل”.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى منصور
والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك
ورجوعه لرئاسة النادي.
وكانت طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك
للألعاب الرياضية.