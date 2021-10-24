أول تعليق من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

الأحد، 24-10-2021
02:40 م
نشر المستشار مرتضى منصور
، فيديو جديد عبر صفحته الرسمية علي موقع "تويتر"،
من أمام مجلس الدولة يشكر فيه كل من سانده خلال الفترة التي إبتعد فيها عن نادي
الزمالك
.
وعلق قائلاً: "الحمد لله .. العدل أساس الملك.. نصرا من الله عظيم..
الحكم وسام علي صدري".
وقضت محكمة القضاء
الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول طعن مرتضى
منصور والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك
ورجوعه لرئاسة
النادي.
وكانت طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29
نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال
نادي الزمالك
للألعاب الرياضية.
وكتبت الصفحة الرسمية لمرتضى منصور
عبر “فيسبوك": “مجلس الدولة يلغي
قرار وزير الشباب والرياضة ويعيد المستشار مرتضي منصور ومجلسه اليوم الي النادى”.
وأضافت: “بيان هام من المستشار مرتضى منصور
خلال ساعه علي صفحتة الرسمية”.