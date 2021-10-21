الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

بعد نقله إلى المستشفى.. الخطيب يعلن عن مرضه

4111859431620373047
الخطيب
Native
الخميس، 21-10-2021 11:02 ص

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن  مرضه قبل إعلان الموقع الرسمي للقلعة الحمراء عن تعرضه لوعكة صحية، ودخوله أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.
وقال الخطيب خلال حديثه بالحفل الذي أقامه مجلس إدارة الأهلي لتكريم الكابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: "عايز الناس تعذرني ..عندي مشكلة شوية في عيني اليمين مش شايف بيها كويس، عشان كده جايب حد يساعدني، والدكتور حازم ياسين بشكره جدا لأنه فضى نفسه ليا يوم كامل من أجل معرفة طبيعة مرضي تحديدا، انا بشكره جدا".
وبعد انتهاء حفل التكريم تطورت الحالة الصحية للخطيب وتم نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى لعمل فحوصات وإجراءات طبية للاطمئنان على حالته.
ودعا العديد من الرياضيين والإعلاميين بالشفاء العاجل للخطيب عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
 

إقرأ ايضا

hqdefault

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

2019_9_16_1_20_8_852

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

زيت-التموين

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

أخبار متعلقة

202110191249444944

إصابة محمود الخطيب بأزمة صحية عقب حفل التكريم ونقله للمستشفى

1-1465310

مرتضى منصور يكشف عن مرضه: أفقدني 30 كيلو من وزني

616d333b4236042c721c14e9

بعد ظهور علامة غريبة على فخذها.. أروى جودة ترد على منتقدي جسدها

Capture

شاهد.. «أفشة» يرقص بـ«البُرنص» في ليلة الدخلة

2021_7_13_14_51_31_964

نور عمرو دياب تعلن إصابتها بنفس مرض أختها

o_t_0_131_al-ahly-1

الأهلي يصرف 500 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب