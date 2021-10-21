بعد نقله إلى المستشفى.. الخطيب يعلن عن مرضه

الخميس، 21-10-2021
11:02 ص
كشف محمود الخطيب
، رئيس النادي الأهلي، عن مرض
ه قبل إعلان الموقع الرسمي للقلعة الحمراء عن
تعرضه لوعكة صحية، ودخوله أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.
وقال الخطيب
خلال حديثه بالحفل الذي أقامه مجلس إدارة الأهلي
لتكريم الكابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي
لكرة اليد: "عايز الناس تعذرني ..عندي مشكلة شوية في عيني اليمين مش شايف بيها
كويس، عشان كده جايب حد يساعدني، والدكتور حازم ياسين بشكره جدا لأنه فضى نفسه ليا
يوم كامل من أجل معرفة طبيعة مرض
ي تحديدا، انا بشكره جدا".
وبعد انتهاء حفل التكريم تطورت الحالة الصحية للخطيب وتم
نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى لعمل فحوصات وإجراءات طبية للاطمئنان على حالته.
ودعا العديد من الرياضيين والإعلاميين بالشفاء العاجل
للخطيب عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.