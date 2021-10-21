مفاجأة.. محكمة تقضي بحبس مدرب الزمالك السابق 3 سنوات في فضيحة جنسية

الخميس، 21-10-2021
05:04 م
أكد تقرير صحفي، أن القضاء الجنوب إفريقي، حكم بسجن الصربي
ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو
"، المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك
، لمدة 3 سنوات
مع إيقاف التنفيذ.
وذكرت صحيفة كيك أوف “الجنوب إفريقية”، أن محكمة جكيبيرها
الإقليمية، أصدرت حكما بسجن ميتشو
لمدة 3 سنوات، مع إيقاف التنفيذ لمدة 5 سنوات، بسبب
اعتدائه جنسيا على سيدة تعمل في قسم VIP، في ملعب ولفسون في جنوب إفريقيا.
وأوضحت الصحيفة الجنوب إفريقية، أن ميتشو
يحق له الاستئناف
على قرار سجنه 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ.
يذكر أن ميتشو
تولى تدريب فريق الزمالك
، في الفترة من 17
أغسطس 2019 حتى 2 ديسمبر من نفس العام، وقاد الفارس الأبيض للتتويج بكأس مصر.
ورحل ميتشو
سريعا عن تدريب الزمالك
، بسبب نتائج الفريق الكارثية،
في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.