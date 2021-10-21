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مفاجأة.. محكمة تقضي بحبس مدرب الزمالك السابق 3 سنوات في فضيحة جنسية

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ميتشو
Native
الخميس، 21-10-2021 05:04 م

أكد تقرير صحفي، أن القضاء الجنوب إفريقي، حكم بسجن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك، لمدة 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ.
وذكرت صحيفة كيك أوف “الجنوب إفريقية”، أن محكمة جكيبيرها الإقليمية، أصدرت حكما بسجن ميتشو لمدة 3 سنوات، مع إيقاف التنفيذ لمدة 5 سنوات، بسبب اعتدائه جنسيا على سيدة تعمل في قسم VIP، في ملعب ولفسون في جنوب إفريقيا.
وأوضحت الصحيفة الجنوب إفريقية، أن ميتشو يحق له الاستئناف على قرار سجنه 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ.
يذكر أن ميتشو تولى تدريب فريق الزمالك، في الفترة من 17 أغسطس 2019 حتى 2 ديسمبر من نفس العام، وقاد الفارس الأبيض للتتويج بكأس مصر.
ورحل ميتشو سريعا عن تدريب الزمالك، بسبب نتائج الفريق الكارثية، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

 

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