شوبير يعلن حكام مباراة الأهلي والزمالك

الأربعاء، 03-11-2021
11:00 ص
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن حكام مباراة القمة
بين الزمالك
والأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، التي
ستقام في الثامنة من مساء الجمعة القادمة.
وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير "اون سبورت اف ام"، أن محمد
عادل هو المرشح الأقرب والأقوى لإدارة المباراة، خاصة أنه لم يدر أي مباراة قمة من
قبل، بالإضافة لكونه حكما مميزا وذا شخصية.
وقال إن المرشح الثاني هو محمود البنا ولكنه أدار مباراة القمة الموسم
الماضي، ثم إبراهيم نور الدين والذي كانت آخر مباراة أدارها منذ ٧ سنوات.
وأضاف أن الحكام المعاونين هم سمير جمال، وأحمد حسام طه، ويوسف البساطي.
وأوضح أن الأقرب بنسبة ٩٠٪ لإدارة المباراة هو محمد عادل.