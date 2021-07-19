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آيتن عامر تعلن عن وفاة محمد السعدني: ربنا يصبر أسرته

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الإثنين، 19-07-2021 06:48 ص
أعلنت الفنانة آيتن عامر، عن وفاة رجل الاعمال محمد السعدني، وذلك من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك".
كتبت الفنانة آيتن عامر، :" والله ما مصدقة.. هالله يرحمك ويغفر لك يا أطيب الناس وأجدعهم وأكرهك.. هتوحشني جدا جدا جدا .. برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة .. ربنا يرزق أهلك الصبر والسلوان.
كما نعته الفنانة وفاء عامر وكتبت:" الاخ العزيز كريم الخلق محمد السعدني في ذمة الله ربنا يصبر أسرته".
يذكر أن  احتفلت الفنانة وفاء عامر، بتخرج نجلها عمر محمد فوزى من المدرسة، حيث شاركت متابعيها اللحظة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور الشهير “ إنستجرام ” .
وعلقت وفاء عامر على الفيديو الذى نشرت من خلاله هذا الاحتفال قائلة: "الحمد لله حمدا كبيرا مباركا فيه تخرج عمر" .

 

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