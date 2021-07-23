آخر ٣ أيام.. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

الجمعة، 23-07-2021
11:51 ص
كشفت مصادر طبية في المستشفى الذي تعالج به الفنانة
دلال عبد العزيز، أن استمرار جلوسها في المستشفى يمكن أن يؤثر على صحتها.
وأشارت المصادر إلى أن هناك علامات على ذلك خاصة في مدى استجابتها للأطباء، مبينة أن استمرار مريض كورونا أو مريض ما بعد كورونا في المستشفى لفترة طويلة، يؤثر على نفسيته وربما يسبب له حالة اكتئاب، حسب الوطن.
وأردفت أن “الفنانة دلال عبدالعزيز
حالتها الصحية فى الثلاثة الأيام الأخيرة بدأت تسوء، والرئة مرتبطة لديها بالأكسجين وما زالت بحاجة إلى الأكسجين”.
ولفتت إلى أن “حركتها صعبة جدًا.. حتى هذه اللحظة الفنانة دلال عبدالعزيز
لم تعرف خبر وفاة زوجها، وهناك تشديد على عدم معرفتها بأي أخبار حتى لا تحدث مضاعفات لها إثر سماع الخبر، وهناك تعليمات للطاقم التمريض على ذلك”.