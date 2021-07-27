الأربعاء 11 أغسطس 2021
توقيت مصر 01:06 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

رسميًا.. باريس جان جيرمان يعلن ضم «ميسي»

الأرصاد الجوية تحذر من كارثة

وفاة الفنان عبدالله الشرقاوي

تفاصيل واقعة دهس أم ابنتها بسبب رفضها ارتداء الحجاب

دنيا سمير غانم تكشف آخر ما قالته لها والدتها قبل وفاتها

أبويا عمل اللي ميتعملش.. فادي خفاجة لوالده: «أبوس جزمتك اتكلم»

ADS
 

تعرف على تكلفة إقامة دلال عبدالعزيز في المستشفى

746372_0
ا
Native
الثلاثاء، 27-07-2021 09:35 ص

كشفت وسائل إعلام عن تكلفة إقامة الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى بعد مرور 3 أشهر على إصابتها بفيروس كورونا.
ووفقا لـ بوابة أخبار اليوم، فإن تكلفة إقامة الليلة الواحدة في وحدة العناية المركزة لمريض فيروس كورونا في المستشفى التي مكثت فيها الفنانة دلال عبدالعزيز، تتراوح قيمتها ما يقرب من 17 ألف جنيه.
وأوضحت أن تكلفة الـ 90 يوما التي مكثتها دلال بالعناية تتجاوز 1.5 مليون جنيه، هذا بخلاف الأدوية والمتطلبات الخارجية للمريضة، كما أن المستشفى تشترط لدخول المريض لديها وضع مبلغ 60 ألف جنيه تحت حساب المريض.
وأكدت المصادر، أن الفنانة دلال عبد العزيز شفيت من الإصابة بفيروس كورونا، لكنها لم تشف من تبعات الفيروس التي أثرت على حالتها الصحية، موضحة أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز تحتاج لوقت لعودة الرئة لما كانت عليه قبل الإصابة.
 

إقرأ ايضا

947x500-mp5Nf

نواف العنزي مُبتز القاصرات يتصدر الترند في السعودية.. هل تم اعتقاله؟

Capture

طبيب مؤمن زكريا يصدم الجميع: نحاول وقف التدهور ونتمنى أن يقف على قدميه

5210540_1628600001

رهف القنون تصدم الجميع وتستعرض مؤخرتها عارية: «سأفعلها أنا»

أخبار متعلقة

images (4)

آخر ٣ أيام.. تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

resize

«أنا راضية بقضاء الله».. أول تعليق من دلال عبدالعزيز على وفاة سمير غانم

Screenshot_٢٠٢١٠٧٠٧_٢٣٤٢٠٨

صدمة/ أول فنانة مصرية تتزوج كلب.. شاهد حفل الزفاف

image

صور مؤخرتها.. حكم نهائي على الطبيب المتحرش بالفنانة زينب غريب

946

مستشار السيسي يفجر صدمة: إصابة دلال عبدالعزيز ووائل الإبراشي بمرض نادر

WhatsApp-Image-2021-07-06-at-13.22.52

صدمة.. أغرب ما فعله الأطباء مع ميار الببلاوي بعد كسر أصابع قدمها(صور)