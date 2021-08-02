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رامي رضوان يثير القلق على دلال عبدالعزيز: الوضع شديد الصعوبة

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الإثنين، 02-08-2021 11:55 ص

علق الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، على الأنباء المتداولة بشأن حاجة الفنانة دلال عبدالعزيز لزراعة رئة.
وأوضح رضوان، أن هذه المعلومات غير دقيقة ولا صحة لها، لافتا إلى أن الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز صعب.
وكان رضوان في وقت سابق رد على شائعة وفاة دلال عبد العزيز، بأنه لا يستطيع القول إن هناك تحسنا في حالتها “فكل يوم تظهر مفاجأة والموضوع شديد الصعوبة”.
وكانت الفنانة دلال عبدالعزيز أصيبت بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني “ملوك الجدعنة”، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس.
 

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