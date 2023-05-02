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المحكمة تصدر قرارها ضد مرتضى منصور في سب الخطيب

مرتضى-منصور-والخطيب
الخطيب ومرتضى
الثلاثاء، 02-05-2023 01:11 م
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، في اتهامه بسبّ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لجلسة 9 مايو، للاطلاع والإعلان.

وكان محمد عثمان المحامي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمن البلاغ أن جريمة السب والقذف وقعت خلال أحد البرامج الرياضية في 18 أغسطس من العام الماضي عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهر مع الشغل.

كان مرتضى منصور قضى عقوبة الحبس شهرًا بسجن وادي النطرون بعد إدانته من محكمة النقض بسبّ وقذف محمود الخطيب.

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