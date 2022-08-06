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طلاق آيتن عامر وعز العرب بشكل مفاجئ

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آيتن عامر وعز العرب
Native
Teads
السبت، 06-08-2022 08:17 ص
تصدر اسم الفنانة آيتن عامر، محركات البحث، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار خبر طلقها من مدير التصوير عز العرب، رعم عدم إعلانها الطلاق رسميا.
وأوضحت مصادر لوسائل إعلام، إنه تم الطلاق لدى محام شهير في المنيل، على الرغم من عدم تغغير زوجها لحالته في صفحته على "فيسبوك"، حيث لا تزال "متزوج".
وطرحت آيتن عامر، مؤخرا عدد من الأغاني كان من بينها أغنية "خطافة الرجالة" والتي تقول كلماتها: "عاملة لاف على صورته وانا حبيبته ومش هاقف اتفرج .. وانا هقفش جامد ده البارد عمال بيهرج .. يا نهار ابيض كده مش فايت .. انا قلبى مولع نار شايط .. بقى بينى وبينها انا تار بايت .. دي متعرفنيش".

و دى قلة ذوق كدة مش طالبه .. بزياده لطافه .. دى عميت فى عنيها العيب فيها ولا انا شفافة .. انا موتى و سمي اللى قافلني .. بتبص فى وشي وتحضني .. ومن ضهرى بتلعب و تخوني.. وكله على مفيش".


 

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