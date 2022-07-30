بسبب إطلالتها الأخيرة.. فنانة شهيرة تعلن طلاقها رسميًا

السبت، 30-07-2022
08:41 ص
أعلنت الفنانة
منة عرفة
على صفحتها الشخصية لموقع تبادل الصور وإنستجرام طلاق
ها من زوجها محمود
المهدي.
وكتبت منة عرفة
تم الطلاق
رسميا وربنا يوفق الجميع.
وانهالت
التعليقات علي السوشيال ميديا بعد نشرها المنشور بدون توضيح أي أسباب ولكن كانت
أبرز التعليقات عين وصابتك .. وآخرون الغيرة هي السبب في الطلاق
بعد انتشار صورها
بالبوركيني
وكانت السبب حيث ان اكثر
خلافتهم الزوجية بسبب الغيرة.
اطلالة البوركيني
آخر ما شاركته
الفنانة منة عرفة
صفحتها بإنستجرام .
وهذه لم تكن
المرة الأولى لطلاق منة عرفة
حيث كان محمود المهدي، أعلن عن عودته للفنانة
منة
عرفة، في شهر مايو الماضي، بعد انفصالهما مرتين سابقا، بعد أزمتهما مع نقابة المهن
التمثيلية والفنان محمد نجاتي والفنانة
إلهام شاهين.