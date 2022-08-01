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فنانة شهيرة تعلن طلاقها بعد شهور من زواجها وتعلن السبب: عايزة شاب يتقي الله

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ياسمين جمال
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Teads
الإثنين، 01-08-2022 12:47 م
ظهرت الفنانة ياسمين جمال، لأول مرة بعد طلاقها من الفنان معوض إسماعيل، حيث كشفت سبب الانفصال بشكل سريع، كما انها لم تتمالك دموعها عند الحديث في هذا الأمر.
وأكدت ياسمين جمال خلال حوارها مع برنامج "كلام الناس" على فضائية MBC مصر، أن سبب انفصالها عن الفنان معوض إسماعيل بعد زواج دام لـ 8 شهور فقط، أنها تزوجت منه تنفيذاً لرغبة والدتها، ولكنها قررت الانفصال عنه بسبب اختلاف شخصيتهما.
وعن مواصفات فتى أحلامها، أشارت إلى أنها تحلم بالزواج من شاب يتقي الله فيها، ويعاملها معاملة حسنة، مؤكدة أنها لا تهتم بالشكل الخارجي لشريك حياتها.
ياسمين جمال كشفت كواليس فترة زواجها القصير، قائلة: كتبت كتابنا على معوض إسماعيل 8 شهور وانفصلنا بسبب طباعنا المختلفة.
وأضافت ياسمين: أمي أكثر شخص بيدعمني ودائماً تشاركني في اختيار أعمالي الفنية.. هي كانت سبب زواجي لكن عندما قررت الانفصال دعمتني.
وكشفت الفنانة ياسمين جمال، رفضها تقديم دور إيمان العاصي في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، مع الراحل نور الشريف، إذ أشارت إلى أنها كانت متعاقدة على عدة أعمال فنية وقتها، قبل عرض هذا الدور عليها، لذلك اضطرت لرفض العمل.
وأوضحت ياسمين جمال أن الراحل نور الشريف أبلغها بأنها سوف تصبح نجمة مصر المقبلة، إذ قالت في تصريحات تليفزيونية: كنت بقدم عمل فني ونور الشريف قالي أنتي هتبقي نجمة مصر اللي جاية.

وتابعت ياسمين: أستاذ نور طلبني في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، وكنت هموت عليه لكن رفضته، لأني كان عندي حفلات في كندا، وزعلت جداً وكنت هعيط عشان أعمله.

وأضافت: إيمان العاصي كانت هايلة، وقدمت الدور بشكل رائع، ومسلسل "حضرة المتهم أبي" من الأعمال اللي رفضتها وندمت عليها، لأني كنت حابة أشتغل مع نور الشريف، بعدها أستاذ نور عوضني وجابني معاه في مسلسل "متخافوش".

وأثناء حديثها عن والدتها وكيف ساندتها في أزمتها لم تتمالك ياسمين جمال نفسها وانهالت بالبكاء.
 

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