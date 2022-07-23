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حلا شيحة تثير الجدل حول انفصالها عن معز مسعود: مش عيب نغلط لكن العيب نستمر

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حلا شيحة ومعز مسعود
Native
Teads
السبت، 23-07-2022 09:05 ص
أثارت الفنانة حلا شيحة حالة من الجدل حول انفصالها عن زوجها معز مسعود، بعدما عدد من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، برفقة أطفالها.
وأثارت حلا شيحة حالة من التساؤلات والجدل الواسع حول إمكانية خلع الحجاب مرة أخرى، وأن علاقتها بزوجها الداعية معز مسعود متوترة، وانتشرت شائعات من جديد حول انفصالهما خاصة بعد قراءة ما كتبته برفقة الصور.
كتبت حلا شيحة برفقة الصور التي نشرتها على انستجرام : « لحظات من حياتنا بتعدي مع ناس بنقابلهم مرة في العمر ولحظات مع أولادنا بنحس بيها بفرحة وحب وأمل، لحظات مع نفسنا بنتأمل فيها حياتنا، كل أيامنا لحظة، علشان كده مفيش حاجة تستاهل الزعل والتفكير الزيادة، أجمل حاجة إن الواحد لما يتعب أو يحس أنه تايه أو متلخبط لازم يبقى متأكد أن مشاعره بتقوله حاجات محتاج يعرفها أو يفهمها أو يفهم نفسه أكثر ويتعلم».
وتابعت «مش عيب نقول غلطنا ومش عيب نصلح اخطاءنا بس أهم حاجة منكملش ونعاند نفسنا ونعاقب نفسنا ونحكم على نفسنا بالفشل، الفشل إننا نسيب نفسنا جوا نفس المشاكل ونستسلم».
وعلق عدد من متابعي الفنانة المعتزلة حلا شيحة على الصور التي شاركتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، متسائلين عن حقيقة انفصالها عن زوجها، حيث توقع البعض طلاقهما أو قوع خلافات بينهما، إلا أن الأمر في النهاية مجرد شائعات وأن علاقتهما مستقرة.
 

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