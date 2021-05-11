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دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر

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Native
الثلاثاء، 11-05-2021 08:50 م

أعلنت دار الإفتاء عن أن بعد غد الخميس أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ ، وأن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان لعام 1442 هـ، وعلى ذلك يكون عيد الفطر 2021 -1442 هجرية  يوم 13 مايو لعام 2021 ميلادية.
وقالت دار الافتاء ، إنها استطلعت هلال شهر شوال لعام 1442 هـ، بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان 1442 هجرية، الموافق الحادي عشر من شهر مايو لعام 2021 ميلادية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وهو أول يوم عيد الفطر 2021.
وأفادت دار الإفتاء في بيان ألقاه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلال شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضًا، وعلى هذا تعلن دار الإفتاء، عن أن بعد غدٍ الخميس غرة شوال وأول أيام عيد الفطر 2021 1442 هـ  الموافق الثالث عشر من شهر مايو عام 2021 ميلادية.

 

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