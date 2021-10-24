طبيب يستخرج هاتف من بطن سجين ويكشف مفاجأة: مازال يعمل بعد 6 شهور

الأحد، 24-10-2021
01:08 م
روى الطبيب
محمد صلاح، تفاصيل استخراج هاتف محمول
من بطن سجين
مريض بمستشفى أسوان الجامعي.
وقال الطبيب
، إن المريض المصاب سجين
، وكان يشكو من ألم بسيط في بطنه، مشيرا:تم إجراء الأشعة له، وبعد المداولة معه اتضح أنه قام بابتلاع هاتف
منذ 6 أشهر، وكان يريد تهريبه داخل السجن لاستعماله وعلق في بطنه ونسي الأمر.
وذكر أن “الهاتف
المحمول
صغير الحجم بحجم الصباع، وقام بلفه بكيس بلاستيك صغير لسهولة بلعه، ولمنع تأثير العصارة المعوية بالهاتف
”.
ولفت إلى أن “المريض معتاد على فعل ذلك، ولكنه لم يستطيع إنزاله هذه المرة”، مبينا أن “الهاتف
خرج سليم والمريض سليم وحالته جيدة”.