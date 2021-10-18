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حكم جديد بتخفيف عقوبة طبيب واقعة «السجود لكلب»

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الإثنين، 18-10-2021 03:20 م

قضت محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية، بحبس الطبيب عمرو خيري وآخرين سنة مع الإيقاف في واقعة "اسجد للكلب".
وغرمت المحكمة الطبيب ١٠٠ ألف جنيه، والاثنين الآخرين ٥٠ ألف لكل منهما.
وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة طبيبين وموظف في واقعة "اسجد للكلب" بالحبس سنتين مع الشغل وتغريم كل منهم 100 الف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمجني عليه 20 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وبرأت المحكمة، المتهمين من تهمتي التعدي على القيم الأسرية للمجتمع واستخدام حسابات على مواقع التواصل لارتكاب الجرائم المسندة لهم.
 

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