شاهد/ رجل يعتدي على طبيب بوحشية بسبب تعرية زوجته المحجبة وفحصها

السبت، 25-09-2021
10:25 ص
اعتدى مواطن روسي على طبيب
أمراض جلدية داخل عيادته بإقليم
خانتي مانسيسك، بروسيا الاتحادية لقيام الطبيب
بفحص بطن زوجته المحجبة.
ووفقاً لـ”روسيا اليوم”، فتحت السلطات الروسية تحقيقاَ في
الواقعة التي وثقتها كاميرات المراقبة بالعيادة، حيث اتهم الزوج البالغ من العمر
29 عاماً، الطبيب
بالتعدي على زوجته المسلمة ، بفحصها، مؤكداً أنه اعتدى عليه بالضرب
لما بدر منه تجاه زوجته.
وتم توقيف المشتبه به على ذمة التحقيق، ويجري البت في الإجراءات
القانونية اللاحقة، فيما وضع التحقيق في هذه القضية تحت إشراف المكتب المركزي للجنة
التحقيق الروسية.
وكانت وسائل إعلام محلية قد كتبت في وقت سابق أن سيدة محجبة
جاءت للكشف لدى طبيب
متخصص في الأمراض الجلدية والتناسلية، وبعد الكشف دخل زوجها المكتب،
واحتج على فحص بطن المريضة، وضرب الطبيب
.
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