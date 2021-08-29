صورة غريبة أثارت حيرة الجميع.. محمد فؤاد أم عبدالباسط حمودة؟

الأحد، 29-08-2021
11:11 ص
تداول رواد عبر
مواقع التواصل الاجتماعي، صورة غريبة للفنان محمد فؤاد
خلال إحيائه حفل زفاف، حيث
بدا بشكل مختلف عن عادته تمامًا.
وظهر
"فؤاد" مكتسبًا وزناً زائداً لدرجة كبيرة، الأمر الذي عرضه لانتقادات من
البعض ومنهم من عاتبه على عدم اتباعه نظاماً غذائياً يجعله يبدو بقوام أفضل،
وطلبوا منه أن يمارس الرياضة، فيما أشار البعض إلى أن سبب هذا الوزن الزائد لدى
فؤاد، ربما يكون عائداً إلى مشاكل صحية يعاني منها.
لكن ما آثار
الجدل
أكثر هو "تسريحة" محمد فؤاد
والتي أظهرته قريب الشبه بالفنان
عبدالباسط حمودة
.
ومن بين
التعليقات الكثيرة التي كتبها المتابعون، كان هناك من شبه فؤاد بإطلالته هذه،
بالفنان
المصري الراحل شعبان عبد الرحيم، وآخرون شبهوه بالفنان
المصري عبد الباسط
حمودة.