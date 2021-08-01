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صفاء أبو السعود تفاجئ الجميع برسالة لـ صالح كامل بعد قرار عودتها للفن

صفاء-ابو-السعود
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الأحد، 01-08-2021 03:47 م


بعثت الفنانة صفاء أبو السعود، برسالة لزوجها السعودي الراحل الشيخ صالح كامل، قائلة: “أشعر أنه موجود بس مسافر وأعطيه وعد أنني هقدم فن راقي ويشرف ولا فيه أي ابتذال”.
وأوضحت “أبو السعود” في لقاء مع برنامج “ليالي TeN”: “أنا بوعده دايما هاعمل فن حلو وراقي ويشرف وميكونش فيه أي ابتذال ولا أي حاجة تزعلك، ولا تضايقك، ودايما فاكراه في قلبي”.
وكشفت أبو السعود عن عودتها للأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها لن تتنازل عن المجال الفني ولن تتراجع مهما تلقت من عروض بعيدة عن التمثيل.
ولفتت إلى أنها ستعود من خلال مسرحية جديدة، معربة عن حبها وتقديرها للفنانة شريهان والفنانة نيللي والفنان الراحل سمير غانم.
 

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