تعليق مفاجئ من زوج أحلام على طلاقهما.. والأخيرة تحتفي

الأحد، 11-07-2021
12:03 م
في أول تعليق له
بعد تصدر هاشتاج " طلاق
الفنانة احلام
"، الترند في الخليج، علق زوج
الفنانة
الإماراتية أحلام، بطل الراليات القطري مبارك الهاجري على الترند، بنشر
صورة وتعليق مفاجئ، كما احتفت زوج
ته بتعليقه عن طريق إعادة نشر كلامه.
وغرد مبارك
الهاجري، عبر حسابه على تويتر، برد غير مباشر كاتبا: “يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد
كل يوم يزيد حبك بقلبي” فيما اكتفت احلام
بإعادة نشر التغريدة عبر حسابها على
تويتر.
وتصدر هاشتاج
طلاق
الفنانة
الإماراتية أحلام، من رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، قائمة تريند
موقع تويتر في الخليج وخاصة السعودية
والإمارات وقطر خلال الساعات الماضية، بسبب مزاعم عن طلاق
المطربة الإماراتية.
وروجت حسابات
على موقع “تويتر” أنباء غير مؤكدة حول طلاق
الفنانة
الإماراتية أحلام الشامسي، من
بطل الراليات القطري مبارك الهاجري.
فيما نقلت وسائل
إعلام خليجية، عن مصادر عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن طلاق
الفنانة
الإماراتية
أحلام الشامسي من زوج
ها مبارك الهاجري، بسبب خلافات بينهما، مؤكدة أن علاقة
الثنائي مثالية ولا يوجد أي خلافات بينهما.
وكانت الفنانة
الإماراتية أحلام، نشرت صورة وفيديو لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل
الاجتماعي، حيث ظهرت فيهما وهي ترتدي بنطلونا أسود وقميصا ابيض اللون وصورت نفسها
على طريقة “سيلفي المرآة” مظهرة نحافتها بعد ان خسرت الكثير من وزنها في الفترة
الماضية.