صادم.. نجم the voice يفاجئ الجميع بالاعتزال: الغناء طريق الشواذ

الإثنين، 26-07-2021
03:59 م
أعلن نجم برنامج المواهب الغنائية The Voice المغني الكويتي يوسف السلطان اعتزال
ه الفن
بشكل نهائي، مؤكداً أنه أقدم على هذه الخطوة بعد تفكير عميق.
وجاء موقف سلطان عبر خاصية “ستوري” في إنستجرام، حيث كتب قائلا إنّها
“رسالة مهمة وأخيرة”: “بعد التوكّل على الله، وبعد التفكير العميق والقناعة
التامة، أعلن اعتزال
ي هذا المجال”، مضيفا أن “الكلام المنتقى للغناء أشدّ حراما
بسبب الكفر في القول من الكلمات، والهدف منه واضح”.
وأشار سلطان إلى أن الغناء “ربّما يكون طريقا لمن لا يمتلك شخصيّة في
حياته، كالعارضات والشواذ وغيرهم ممن يحبّون الظهور عن طريق وسائل الإعلام بالعار
والخزي والترهات ولفت النّظر والتفرقة والجهالة، مشدّداً على أنّه سيهجر هذا
المجال هجرا جميلا وبكلّ قناعة لوجه القهّار”، بحسب موقع فوشيا .
وأضاف: “نصيحتي لكلّ فنان أو شاعر، لا تتنازل عن كرامتك وقيمك الأخلاقية
ودينك، ولن تكونوا مثاليين في الأعمال والأقوال، كلنا بشر ولدينا نفس أمّارة
بالسوء، ولِمَ المكابرة؟ أخذ المال وإرضاء من لا يستحقون الإرضاء ليس من قيم
المسلمين، اهتمّوا في إرضاء الله الودود، إني أخاف الله رب العالمين واستغفره
وأتوب إليه”.
وختم رسالته قائلا: “أعتذر كلّ الاعتذار عن أيّ خطأ خرج منّي بغير قصد،
وأشكر كل الأصدقاء والمتابعين الكرام”، وبعد إعلان اعتزال
ه، شكر يوسف كلّ من سأل
عنه وتمنّى له الخير.