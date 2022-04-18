الثلاثاء 19 أبريل 2022
توقيت مصر 02:56 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خبير يكشف كارثة: تسريبات أسفل سد النهضة اوقفت الملء الثالث

زوجة بدر بانون تثير الجدل بالهجوم على حكم مباراة الأهلي والرجاء

دار الإفتاء تحذف منشور «طاعة الزوج» بعد إثارة الجدل

وفاة فنانة شهيرة بعد أداء صلاة الفجر

وفاة شاب أثناء مقلب نفذه أصدقائه برميه بكيس ماء وبيان من النيابة العامة

أول تعليق من صاحبة صورة «الحرم» التي اجتحاحت مواقع التواصل الاجتماعي

أول تعليق لـ إلهام شاهين على الهجوم المسلح على فريق عمل مسلسلها

شاهد.. تسريب مثير للجدل لـ«مرسي» والمرشد عن إبراهيم المعلم

مدرسة مسيحية تعلن إسلامها وتثير ضجة

مظاهرات واشتباكات لليوم الرابع في السويد بعد حرق نسخة من القرآن الكريم

ADS
 

صعيد مصر.. مفاجأة عن أصول «المتطرفة» التي تنافس ماكرون في انتخابات الرئاسة

تنزيل
ا
Native
Teads
الإثنين، 18-04-2022 09:19 ص

يواجه الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الجولة الثانية الحاسمة للانتخابات الرئاسية المزمعة في 24 أبريل الجاري. فمن هي مارين لوبان؟
كشف موقع «جبيربرت» المعني بالأصول العائلية الفرنسية، أن «بولين ولدت في مصر، وجدتها قدمت من جنوب مصر، أما جدها لأبيها فكان فرنسي يبيع النبيذ في مندوك».
وعرفت لوبان بشخصيتها الجريئة والمتصلبة، وقد انقلبت على والدها، وغيّرت اسم الحزب الذي تنتمي إليه إلى «التجمع الوطني»، وأبعدت عدداً من قيادات الحزب التاريخية عن سدة القيادة، من بينهم ابنة أخيها، ماريون ماريشال، التي كانت تعتبر نفسها الوريثة الشرعية للحزب.
عرفت بموقفها ضد المهاجرين
وذاع صيتها في الساحة السياسية الفرنسية ، وعرفت بموقفها ضد المهاجرين ، ودعوتها إلى الترحيل الفوري لمن يقيمون في فرنسا بصفة غير قانونية، ووعدت بأنها إذا وصلت للحكم ستقوم بتجميد مشاريع بناء المساجد في فرنسا وتوسيع قانون منع ارتداء الرموز الدينية ويتهمها كثيرون بالعنصرية وكراهية الأجانب.
وطرحت لوبان فكرة الأولوية الوطنية والتي مفادها أن يكون لمن يحملون الجنسية الفرنسية الأولوية على غيرهم في السكن والمساعدات الاجتماعية والعمل (إذا كانت الكفاءة متساوية).
كما تعترض لوبان على سياسة التبادل الحر في الاقتصاد، وترى أنها تفرض على فرنسا تنافسا مجحفا مع الدول النامية، ولذلك تقترح نوعا من الحماية المعقولة للاقتصاد الوطني، لا تصل إلى الانغلاق تماما، وتدعو إلى خروج تدريجي من منطقة اليورو والعودة إلى الفرنك الفرنسي.
 

إقرأ ايضا

download

خبير يكشف كارثة: تسريبات أسفل سد النهضة اوقفت الملء الثالث

1776620_0

دار الإفتاء تحذف منشور «طاعة الزوج» بعد إثارة الجدل

تفسير-امرأة-تصلي-في-المنام-1

وفاة فنانة شهيرة بعد أداء صلاة الفجر

أخبار متعلقة

704526_o

شاهد.. لحظة غرق سفينة نفط بعد انطلاقها من مصر متجهة إلى مالطا

download

لهذا السبب.. مصر تحظر استيراد منتجات سعودية على رأسها «المراعي»

201905230819231923

تصل 41 .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

realstars_screenshot_122

حسام حسن يرد على تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا بنشر صورة دون تعليق

thumbnail-tw-20190724190540-7102

روسيا تمنع شُحنة قمح أوكرانية من التوجه إلى مصر

6242cfbf42360464536307b3

الحكم على أستاذة جامعية كويتية «عرضت البلاد لخطر قطع العلاقة مع مصر»