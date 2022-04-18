صعيد مصر.. مفاجأة عن أصول «المتطرفة» التي تنافس ماكرون في انتخابات الرئاسة

الإثنين، 18-04-2022
09:19 ص
يواجه الرئيس
الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في
الجولة الثانية الحاسمة للانتخابات الرئاسية المزمعة في 24 أبريل الجاري. فمن هي
مارين لوبان؟
كشف موقع
«جبيربرت» المعني بالأصول العائلية الفرنسية، أن «بولين ولدت في مصر
، وجدتها قدمت
من جنوب مصر
، أما جدها لأبيها فكان فرنسي يبيع النبيذ في مندوك».
وعرفت لوبان
بشخصيتها الجريئة والمتصلبة، وقد انقلبت على والدها، وغيّرت اسم الحزب الذي تنتمي
إليه إلى «التجمع الوطني»، وأبعدت عدداً من قيادات الحزب التاريخية عن سدة
القيادة، من بينهم ابنة أخيها، ماريون ماريشال، التي كانت تعتبر نفسها الوريثة
الشرعية للحزب.
عرفت بموقفها ضد
المهاجرين
وذاع صيتها في
الساحة السياسية الفرنسية ، وعرفت بموقفها ضد المهاجرين ، ودعوتها إلى الترحيل
الفوري لمن يقيمون في فرنسا
بصفة غير قانونية، ووعدت بأنها إذا وصلت للحكم ستقوم
بتجميد مشاريع بناء المساجد في فرنسا
وتوسيع قانون منع ارتداء الرموز الدينية
ويتهمها كثيرون بالعنصرية وكراهية الأجانب.
وطرحت لوبان
فكرة الأولوية الوطنية والتي مفادها أن يكون لمن يحملون الجنسية الفرنسية الأولوية
على غيرهم في السكن والمساعدات الاجتماعية والعمل (إذا كانت الكفاءة متساوية).
كما تعترض لوبان
على سياسة التبادل الحر في الاقتصاد، وترى أنها تفرض على فرنسا
تنافسا مجحفا مع
الدول النامية، ولذلك تقترح نوعا من الحماية المعقولة للاقتصاد الوطني، لا تصل إلى
الانغلاق تماما، وتدعو إلى خروج تدريجي من منطقة اليورو والعودة إلى الفرنك
الفرنسي.